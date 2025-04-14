Авен Сикальфат крем (Авен сикальфат крем)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
392,32
Экономия при брони: -38,69 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
384,13
Экономия при брони: -31,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
384,61
Экономия при брони: -36,99 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
394,57
Экономия при брони: -26,85 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
400,92
Экономия при брони: -18,25 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
419,29
Экономия при брони: -22,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
410,98
Экономия при брони: -13,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
7.3 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
382,17
Экономия при брони: -14,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
393,13
Экономия при брони: -25,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
388,08
Экономия при брони: -20,40 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
395,57
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
288.9 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
384,46
Экономия при брони: -16,73 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
393,60
Экономия при брони: -11,61 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
367.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
383,93
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптека шар@
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
370.6 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
380,44
Экономия при брони: -44,50 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
372.4 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
382,28
Экономия при брони: -46,34 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
373.5 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
389,85
Экономия при брони: -21,88 грн
Аптека шар@
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 31
408.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
383,98
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека низких цен
Кицмань, ул. Независимости, 20/1
429.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
381,51
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека низких цен
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
432.4 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
387,08
Экономия при брони: -19,69 грн