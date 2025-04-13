Авен Сикальфат крем (Авен сикальфат крем)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
414,40
Экономия при брони: -19,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
384,87
Экономия при брони: -16,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
383,35
Экономия при брони: -47,41 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
393,87
Экономия при брони: -55,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
394,31
Экономия при брони: -55,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
381,29
Экономия при брони: -43,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
388,19
Экономия при брони: -50,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
368,34
Экономия при брони: -23,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соломенская, 14
4.4 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
389,52
Экономия при брони: -52,02 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
412,07
Экономия при брони: -74,13 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
383,17
Экономия при брони: -45,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
5.8 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
393,91
Экономия при брони: -56,13 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
410,60
Экономия при брони: -72,63 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Тычины Павла, 15
6.5 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
402,32
Экономия при брони: -22,99 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
6.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
389,63
Экономия при брони: -51,75 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
6.9 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
394,09
Экономия при брони: -58,15 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
394,35
Экономия при брони: -56,71 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Каштановая, 5-В
7.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
412,26
Экономия при брони: -17,96 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
388,59
Экономия при брони: -50,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
7.4 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
391,79
Экономия при брони: -11,96 грн