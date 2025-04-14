Авен Сикальфат крем (Авен сикальфат крем)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
390,44
Экономия при брони: -54,50 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
168.2 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
387,12
Экономия при брони: -19,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 14-Б
296.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
393,06
Экономия при брони: -25,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
310.8 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
400,21
Экономия при брони: -17,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 11
391.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
383,80
Экономия при брони: -16,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
392.6 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
387,56
Экономия при брони: -25,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каменская, 120
399.8 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
406,82
Экономия при брони: -24,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
401.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
388,89
Экономия при брони: -26,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 17
401.7 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
381,14
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
402.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
382,93
Экономия при брони: -44,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
402.2 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
382,84
Экономия при брони: -24,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
402.5 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
367,02
Экономия при брони: -29,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Мира, 2/3
403.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
388,59
Экономия при брони: -50,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
403.2 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
396,96
Экономия при брони: -17,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
403.3 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
392,43
Экономия при брони: -54,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Урловская, 23
403.5 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
393,39
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 15
404.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
405,68
Экономия при брони: -26,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
404.1 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
410,60
Экономия при брони: -72,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
405.0 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
383,17
Экономия при брони: -45,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
406.5 км
Авен Сикальфат Крем антибактериальный для восстановления чувствительной раздраженной и поврежденной немокнущей кожи 40 мл №1
Pierre Fabre Medicament
412,26
Экономия при брони: -17,87 грн