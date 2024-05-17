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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ НЕМОКНУЩЕЙ КОЖИЦены в аптеках

АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ НЕМОКНУЩЕЙ КОЖИ 40 мл - Одесса (130151) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
334,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
292,26
Экономия: -14,74 грн
277,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
286,76
Экономия: -9,24 грн
277,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (2)
332,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
334,89 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
334,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
288,32
Экономия: -10,80 грн
277,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
290,67
Экономия: -13,15 грн
277,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
290,65
Экономия: -13,13 грн
277,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
287,95
Экономия: -10,43 грн
277,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
295,17
Экономия: -17,65 грн
277,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
287,18
Экономия: -9,66 грн
277,52 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
290,65
Экономия: -13,13 грн
277,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 09 мин
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
289,48
Экономия: -11,96 грн
277,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
333,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (4)
335,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
333,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
308,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (2)
333,81 грн