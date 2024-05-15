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URIAGE BEBE ПЕРВЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ 500 мл - Харьков (109924) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (2)
636,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
594,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
636,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (2)
636,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
725,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
753,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
720,59 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
736,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
655,08 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
720,59 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
780,35
Экономия: -23,41 грн
756,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
Всего: упаковка (1)
667,59 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (3)
834,30
Экономия: -25,03 грн
809,27 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
834,30
Экономия: -25,03 грн
809,27 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
780,35
Экономия: -23,41 грн
756,94 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
648,00
Экономия: -19,44 грн
628,56 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
780,35
Экономия: -23,41 грн
756,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 31 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
834,30
Экономия: -25,03 грн
809,27 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
687,83 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (2)
834,30
Экономия: -25,03 грн
809,27 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
704,58 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
834,30
Экономия: -25,03 грн
809,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
687,83 грн