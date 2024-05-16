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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА 200 г - Львов (72482) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
207,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (2)
209,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
324,80
Экономия: -9,74 грн
315,06 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:30
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (3)
209,69 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (4)
209,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
207,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
207,29 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
324,80
Экономия: -9,74 грн
315,06 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
207,88 грн
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Открыто Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (2)
208,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (3)
207,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (2)
209,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (2)
207,54 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
286,64
Экономия: -1,54 грн
285,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (2)
209,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
208,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (2)
209,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
207,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (3)
209,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
208,52 грн