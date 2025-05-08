Зубной порошок с мятой (Tooth paste with mint)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
5.4 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Сатурн-фарм
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
6.9 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Аптека
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
7.9 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Аптека твого миста
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Класна аптека
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
12.1 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
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ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
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Аптека низких цен
Павлоград, ул. Центральная, 58
164.1 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
29,93
Экономия при брони: -1,62 грн
Не болей
Днепр, просп. Слобожанский, 111
184.4 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,19
Экономия при брони: -1,88 грн
Не болей
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
29,70
Экономия при брони: -1,39 грн
Не болей
Днепр, шоссе Донецкое, 3
188.3 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
33,21
Экономия при брони: -2,07 грн
Не болей
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
188.4 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,42
Экономия при брони: -2,11 грн
Не болей
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
190.5 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,38
Экономия при брони: -1,52 грн
Не болей
Днепр, ул. Привокзальная, 3
190.6 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,25
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
37,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека24
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
191.0 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Не болей
Днепр, просп. Науки, 12
192.0 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,10
Экономия при брони: -1,79 грн
Бажаемо здоровья
Козельщина, ул. Остроградского, 67
192.7 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
193.1 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
32,38
Экономия при брони: -1,24 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
193.8 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
29,46
Экономия при брони: -1,15 грн
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
194.1 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
29,67
Экономия при брони: -1,36 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
194.2 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
194.6 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,69
Экономия при брони: -1,83 грн
Не болей
Днепр, ул. Новокрымская, 4
195.7 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
33,31
Экономия при брони: -1,17 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
196.3 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
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Аптека24
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ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон