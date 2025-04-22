Зубной порошок с мятой (Tooth paste with mint)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Днепр
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,28
Экономия при брони: -4,00 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
31,34
Экономия при брони: -0,94 грн
Не болей
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
32,98
Экономия при брони: -0,97 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
36,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,19
Экономия при брони: -4,33 грн
Не болей
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,82
Экономия при брони: -0,94 грн
Не болей
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
29,87
Экономия при брони: -1,52 грн
Не болей
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
34,45
Экономия при брони: -1,46 грн
Аптека24
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Не болей
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,72
Экономия при брони: -1,85 грн
Не болей
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
30,87
Экономия при брони: -1,95 грн
Не болей
Днепр, просп. Науки, 12
7.3 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
35,05
Экономия при брони: -1,16 грн
Не болей
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
8.6 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
31,87
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека24
Днепр, бульв. Славы, 40
8.9 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Не болей
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
31,71
Экономия при брони: -1,12 грн
Не болей
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
31,52
Экономия при брони: -1,08 грн
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Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
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ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
36,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
32.4 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
Народная аптека
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
32.9 км
ПОРОШОК ЗУБНОЙ С МЯТОЙ 90 г №1
Дон
32,00
Экономия при брони: -3,00 грн