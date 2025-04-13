Арника крем-бальзам д/тела (Arnica cream-balsam for body)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
76,40
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,90
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,80
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
76,10
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
5.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ТЕЛА серии "АПТЕКА ПРИРОДЫ" 75 мл №1
Флора-Фарм
75,70
Экономия при брони: -1,90 грн