Активен крем-бальзам с экстрактом конского каштана (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
9.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,74
Экономия при брони: -2,54 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
71.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,28
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
71.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
72.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,81
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
94.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,85
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
121.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,17
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,59
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
132.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,95
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
135.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,02
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
136.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,72
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
335.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 57 мин
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
336.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 57 мин
Южное, просп. Мира, 13/5
336.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
336.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
358.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 57 мин
Иличанка, ул. Школьная, 43
358.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
358.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
358.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 118
358.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 57 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 119
358.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир