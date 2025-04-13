Активен крем-бальзам с экстрактом конского каштана (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Киев
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
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Аптека низких цен
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г
117.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,76
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
308.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 117/1
308.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
309.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
339.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
344.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,73
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
349.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,48
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
351.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,34
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
355.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
357.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,86
Экономия при брони: -2,66 грн
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
385.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,99
Экономия при брони: -2,79 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Слобожанский, 12
393.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,10
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Слобожанский, 4
394.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,37
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека акс социальная
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
427.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
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427.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
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427.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
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Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
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