Активен крем-бальзам с экстрактом конского каштана (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,95
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,72
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,02
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,59
Экономия при брони: -3,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,17
Экономия при брони: -2,97 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
116.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,85
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
124.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,74
Экономия при брони: -2,54 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
129.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,81
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
140.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,28
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
140.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
223.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
223.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
223.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
224.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
243.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
243.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
243.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
243.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
244.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
244.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир