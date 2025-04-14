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Активен крем-бальзам с экстрактом конского каштана (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Активен крем-бальзам с экстрактом конского каштана (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Харьков
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
187.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,62
Экономия при брони:
-3,42 грн
49,20
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
187.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,93
Экономия при брони:
-2,73 грн
49,20
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
194.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,55
Экономия при брони:
-3,35 грн
49,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
196.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,86
Экономия при брони:
-2,66 грн
49,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
257.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,47
Экономия при брони:
-3,27 грн
49,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
257.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,24
Экономия при брони:
-2,04 грн
49,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
282.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,94
Экономия при брони:
-2,74 грн
49,20
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,11
Экономия при брони:
-2,91 грн
49,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
311.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,99
Экономия при брони:
-2,79 грн
49,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
314.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,02
Экономия при брони:
-1,82 грн
49,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
319.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,45
Экономия при брони:
-2,25 грн
49,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 21-Г
330.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,08
Экономия при брони:
-1,88 грн
49,20
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
412.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
50,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
533.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
35,40
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
533.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
36,10
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
533.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
35,40
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
534.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
35,70
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 23
549.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
35,40
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
550.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
35,40
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
550.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
35,20
грн
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