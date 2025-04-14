Активен крем-бальзам с экстрактом конского каштана (Activen cream-balsam with chestnut extract)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,15
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,81
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
8.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
50,95
Экономия при брони: -1,75 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
32.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,90
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
72.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,19
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
107.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,85
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,22
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
131.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,24
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
135.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,61
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
138.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
51,48
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
354.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
354.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
354.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
355.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
363.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
52,23
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
374.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
374.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
374.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
375.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
375.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ КОНСКОГО КАШТАНА 75 мл №1
Эликсир