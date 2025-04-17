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Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Винница
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Доступно в 4 аптеках в Винница
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
35,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 106
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
111.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
35,20
грн
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Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34-А
113.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Хлебная, 14
114.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
56,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Небесной Сотни, 16
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Житомир, ул. Киевская, 62
114.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
35,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
130.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
132.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
50,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Зенитного полка, 10-А
134.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
50,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
134.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
137.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 6
150.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
35,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
152.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
35,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Киевская, 4-А
163.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
35,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
163.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
39,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Балта, ул. Госпитальеров, 26
166.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
56,70
грн
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