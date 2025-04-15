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Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Львов
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Доступно в 3 аптеках в Львов
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Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
30,60
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
114.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
137.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
139.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
155.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
160.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Свалява, ул. Главная, 76/15
162.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, ул. Вильде, 2
164.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Экономная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
181.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Мукачево, пл. Духновича, 13
181.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
184.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Ужгород, ул. Капушанская, 21
184.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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