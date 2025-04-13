Киев
О товаре
Цены
Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 43 аптеках в Киев
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
47,50
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3-А
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Неманская, 6
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
47,50
грн
Забронировать
Аптека вашей семьи
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6
5.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню