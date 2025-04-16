Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Б
21.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
82.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
83.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
86.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
108.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
113.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
113.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир