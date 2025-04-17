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Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Активен крем-бальзам с экстрактом гинкго билоба (Activen cream-balsam with extract gingko biloba)
Чернигов
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Доступно в 3 аптеках в Чернигов
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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В городах рядом
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Зазимье, ул. Лесная, 31-В
111.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
50,50
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
50,50
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
56,70
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 23:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Героев Украины, 14
115.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
116.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
119.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
121.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Лесной, 25
121.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
42,90
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ АКТИ-ВЕН С ЭКСТРАКТОМ ГИНКГО БИЛОБА 75 мл №1
Эликсир
38,20
грн
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