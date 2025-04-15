Горный спасатель крем-бальзам д/тела ранозаживляющий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
52,45
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
47,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
40,00
Экономия при брони: -4,00 грн
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
49,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Экономная аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
52,77
Экономия при брони: -2,90 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
36,20
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
47,65
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
47,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
9.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 15
10.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,05
Экономия при брони: -4,21 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 59 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
10.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
59,70
Экономия при брони: -2,89 грн