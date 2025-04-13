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Горный спасатель крем-бальзам д/тела ранозаживляющий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Горный спасатель крем-бальзам д/тела ранозаживляющий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Киев
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Доступно в 65 аптеках в Киев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
36,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
46,94
Экономия при брони:
-3,10 грн
43,84
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
42,80
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
42,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
42,80
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
53,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
36,46
Экономия при брони:
-2,18 грн
34,28
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,00
грн
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