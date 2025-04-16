Горный спасатель крем-бальзам д/тела ранозаживляющий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
49,99
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,44
Экономия при брони: -3,25 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
49,98
Экономия при брони: -2,11 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,52
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
36,74
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,70
Экономия при брони: -3,88 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
46,95
Экономия при брони: -1,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,06
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
36,98
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
48,09
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
47,58
Экономия при брони: -4,95 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир