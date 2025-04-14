Горный спасатель крем-бальзам д/тела ранозаживляющий (Горный спасатель cream-balsam for body)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 40 мл №1
Эликсир
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
130.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
131.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
47,95
Экономия при брони: -2,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 41
145.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
148.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
165.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
165.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
166.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Самар, пл. Соборная, 2
167.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ГОРНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" 75 мл №1
Эликсир
52,69
Экономия при брони: -3,25 грн