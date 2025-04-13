Горчичный бальзам согревающий
Киев (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
72,70
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
2.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы