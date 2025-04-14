Горчичный бальзам согревающий
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
72,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
72,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
5.2 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
КРЕМ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" согревающее средство 50 г №1
Георг Биосистемы
72,70
Экономия при брони: -0,90 грн