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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" детский 10 мл - Харьков (125610) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
81,88 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
102,08
Экономия: -12,03 грн
90,05 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (1)
107,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
83,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
84,02 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
72,85
Экономия: -4,32 грн
68,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 54
Всего: упаковка (1)
82,44 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -16,00 грн
85,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
94,35
Экономия: -9,01 грн
85,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
82,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
84,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
81,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
Всего: упаковка (1)
82,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-К
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -19,25 грн
85,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
118,30
Экономия: -28,69 грн
89,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
84,08 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
84,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
104,90
Экономия: -13,22 грн
91,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
104,50
Экономия: -19,25 грн
85,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (1)
122,60
Экономия: -29,74 грн
92,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 51
Всего: упаковка (1)
81,86 грн