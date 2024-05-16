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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ФИТОРИЦИД" 10 мл - Харьков (125609) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (1)
94,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
94,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (1)
121,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
94,25
Экономия: -8,74 грн
85,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -15,85 грн
84,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
84,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
93,88
Экономия: -3,20 грн
90,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
Всего: упаковка (1)
81,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Носовка, ул. Центральная, 33-В
Всего: упаковка (3)
84,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -28,85 грн
84,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
82,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
Всего: упаковка (1)
84,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
Всего: упаковка (2)
82,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 193
Всего: упаковка (1)
81,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 111-А
Всего: упаковка (1)
93,88
Экономия: -7,29 грн
86,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 12-Б
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -17,34 грн
84,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
Всего: упаковка (2)
108,50
Экономия: -23,85 грн
84,65 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
104,55
Экономия: -13,17 грн
91,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (2)
114,99
Экономия: -30,34 грн
84,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
132,04
Экономия: -16,23 грн
115,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -16,34 грн
84,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
82,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -17,85 грн
84,65 грн