Зубная паста Президент Сенситив (Зубная паста Президент сенситив)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
146,00
Экономия при брони: -9,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
33.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
135,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Экономия при брони: -22,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
67.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
158,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
71.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
74.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
151,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
127.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
146,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
130.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
146,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
146,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
146,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
137.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
198.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
162,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ СЕНСИТИВ" туба 75 мл №1
Betafarma
172,00
Экономия при брони: -3,00 грн