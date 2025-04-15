Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Запорожье
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 3 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
9.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн