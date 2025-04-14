Одесса (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 16
5.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн