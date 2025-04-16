Николаев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Николаев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 156/1
8.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -2,00 грн