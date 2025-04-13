Киев (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
30,90
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 35
5.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,60 грн