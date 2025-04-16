Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
26,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
5.5 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
6.9 км
ЖИДКОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ "ГОРНЫЙ ЧИСТОТЕЛ" 1.2 мл №1
Селком
27,30
Экономия при брони: -1,10 грн