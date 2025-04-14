Деркос Успокаивающий шампунь
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
13.0 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
В городах рядом
Здорова родина
Жмеринка, ул. Соборная, 2
342.5 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
598,40
Экономия при брони: -9,29 грн
Здорова родина
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
348.4 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
595,88
Экономия при брони: -6,52 грн
Біла ромашка
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
348.4 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
349.5 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
368.0 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
370.7 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Здорова родина
Новоселица, ул. Хотинская, 7
384.4 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
Біла ромашка
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
394.5 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
546,15
Экономия при брони: -16,38 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
403.6 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
Здорова родина
Черновцы, ул. Русская, 255-Б
405.4 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
407.1 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Здорова родина
Черновцы, ул. Главная, 265-А
407.2 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
Здорова родина
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
409.5 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
595,80
Экономия при брони: -4,31 грн
Семейная аптека
Черновцы, ул. Главная, 33
410.2 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
Здорова родина
Черновцы, ул. Главная, 31
410.2 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
411.3 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
Біла ромашка
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
421.1 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
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Лесники, ул. Ватутина, 170
424.0 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн