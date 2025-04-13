Деркос Успокаивающий шампунь
Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
546,15
Экономия при брони: -16,38 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
Здорова родина
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
5.9 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
588,71
Экономия при брони: -0,05 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
6.0 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 19
7.1 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Березнева, 12-А
7.3 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
7.8 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
8.1 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,45
Экономия при брони: -18,07 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
552,45
Экономия при брони: -16,57 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
8.2 км
ДЕРКОС — УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 200 мл №1
Vichy
602,43
Экономия при брони: -18,07 грн