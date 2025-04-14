Бишофит Полтавский профи (Бишофит полтавский профи)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 47
4.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
4.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
6.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
6.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
10.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
11.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
13.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
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Бурштын, ул. Калушская, 6-К
840.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 1 л №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Першотравневое, ул. Вишневая, 2-А
35.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
414.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ПРОФИ "BISHEFFECT" флакон 500 мл №1
РАГС ПМФ