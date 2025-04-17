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Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Винница
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,07
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 20
147.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
71,46
Экономия при брони:
-0,16 грн
71,30
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
151.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,54
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
188.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,00
Экономия при брони:
-17,33 грн
49,67
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
192.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,10
Экономия при брони:
-17,36 грн
49,74
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
196.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
49,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
196.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
48,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,10
Экономия при брони:
-17,36 грн
49,74
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Гончара, 7
197.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
71,55
Экономия при брони:
-0,10 грн
71,45
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
197.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
65,00
Экономия при брони:
-16,79 грн
48,21
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
197.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
68,40
Экономия при брони:
-17,71 грн
50,69
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
197.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
71,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
198.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,42
Экономия при брони:
-0,22 грн
72,20
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 21
198.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
49,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
198.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,90
Экономия при брони:
-17,53 грн
50,37
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
199.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
64,60
Экономия при брони:
-16,71 грн
47,89
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
202.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
65,50
Экономия при брони:
-16,97 грн
48,53
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
205.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
64,60
Экономия при брони:
-16,71 грн
47,89
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
205.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,63
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
205.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
64,60
Экономия при брони:
-16,71 грн
47,89
грн
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