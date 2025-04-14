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Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Одесса
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
71,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
153.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
54,20
грн
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Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
256.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
54,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
261.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
51,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
289.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
42,29
Экономия при брони:
-2,73 грн
39,56
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
302.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
54,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
343.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
52,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
364.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
53,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
368.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
52,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
370.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
53,90
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 55
371.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
54,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
376.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
52,10
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
384.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,56
Экономия при брони:
-0,06 грн
72,50
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
384.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,37
Экономия при брони:
-0,06 грн
72,31
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 36
392.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,72
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
393.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
53,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 21-А
401.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
53,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Сторожинец, ул. Видиневского, 17-А
418.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
54,80
Экономия при брони:
-2,10 грн
52,70
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
436.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
65,50
Экономия при брони:
-16,97 грн
48,53
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
436.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
52,20
грн
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