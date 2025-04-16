Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
115.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
155.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
204.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
41,83
Экономия при брони: -2,27 грн
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 122-А
209.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
253.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
258.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
259.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
263.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Каменское, просп. Свободы, 55
263.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
265.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Днепр, ул. Пастера, 2
284.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Семафорная, 21-А
292.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
340.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
351.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
359.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
384.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Здорова родина
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
386.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,55
Экономия при брони: -1,14 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
398.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
65,50
Экономия при брони: -16,97 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
400.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ