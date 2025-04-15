Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 21-А
13.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 55
26.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
51.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
67.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
70.5 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
70.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
127.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
128.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
133.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 122-А
137.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
142.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 20-В
171.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
42,29
Экономия при брони: -2,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
196.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
274.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
288.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
379.1 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
65,50
Экономия при брони: -16,97 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
386.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
386.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,90
Экономия при брони: -17,53 грн