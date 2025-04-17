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Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Бишофит Полтавский гель (Бишофит полтавский гель)
Чернигов
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,90
Экономия при брони:
-17,53 грн
50,37
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
64,60
Экономия при брони:
-16,71 грн
47,89
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,25
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
122.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
64,60
Экономия при брони:
-16,71 грн
47,89
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
124.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
64,60
Экономия при брони:
-16,71 грн
47,89
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 21
125.4 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
54,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
125.9 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
52,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
128.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
68,40
Экономия при брони:
-17,71 грн
50,69
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,90
Экономия при брони:
-17,53 грн
50,37
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
128.8 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
65,00
Экономия при брони:
-16,79 грн
48,21
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
129.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,10
Экономия при брони:
-17,36 грн
49,74
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
129.0 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
65,50
Экономия при брони:
-16,97 грн
48,53
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ туба 75 мл №1
ЖАРДИН КОСМЕТИК
49,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
131.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
52,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
133.3 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,10
Экономия при брони:
-17,36 грн
49,74
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
135.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
67,00
Экономия при брони:
-17,33 грн
49,67
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
233.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
54,30
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
262.7 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
72,53
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 17:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
304.6 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
52,80
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
315.2 км
БИШОФИТ ПОЛТАВСКИЙ ГЕЛЬ ТИПА БИШОЛИН "BISHEFFECT" 75 мл №1
РАГС ПМФ
54,70
грн
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