Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства для ванны и душаБЕЛАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА ОСНОВЕ СКИПИДАРА ЖИВИЧНОГОЦены в аптеках

БЕЛАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА ОСНОВЕ СКИПИДАРА ЖИВИЧНОГО 250 мл - Львов (120470) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
264,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
264,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
264,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
227,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
264,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
264,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
289,19
Экономия: -21,89 грн
267,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
308,92
Экономия: -40,88 грн
268,04 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
264,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
337,99
Экономия: -79,18 грн
258,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
264,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
356,99
Экономия: -98,18 грн
258,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
264,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
264,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
264,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
264,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
264,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
264,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
266,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 28 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
264,30 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом