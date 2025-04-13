Бальзам после бритья (Balsam after shave)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Киев
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервис
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
5.8 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
8.2 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптека копейка
Киев, ул. Драгоманова, 2
8.7 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
722,00
Экономия при брони: -30,57 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекарь
Киев, шоссе Столичное, 103
12.3 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
В городах рядом
Аптекарь
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
10.8 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервис
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 36
11.6 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
21.0 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекарь
Ирпень, ул. Литературная, 27
21.7 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Аптекарь
Капитановка, ул. Соборная, 6
23.5 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
128.1 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
130.4 км
МУЖСКОЙ БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ 100 мл №1
Weleda