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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл - Одесса (103562) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
274,61
Экономия: -36,54 грн
238,07 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
273,71
Экономия: -42,41 грн
231,30 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
239,22
Экономия: -20,92 грн
218,30 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
254,43
Экономия: -34,10 грн
220,33 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (2)
283,80
Экономия: -48,18 грн
235,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
270,27
Экономия: -32,61 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
261,10
Экономия: -23,31 грн
237,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
249,50
Экономия: -15,91 грн
233,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
258,66
Экономия: -20,80 грн
237,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
262,54
Экономия: -24,56 грн
237,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
265,70
Экономия: -38,89 грн
226,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (1)
255,74
Экономия: -20,10 грн
235,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
256,70
Экономия: -24,99 грн
231,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
258,57
Экономия: -23,44 грн
235,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
261,64
Экономия: -20,58 грн
241,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
231,84
Экономия: -11,11 грн
220,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
263,39
Экономия: -30,92 грн
232,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (1)
257,87
Экономия: -20,29 грн
237,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (3)
271,72
Экономия: -34,15 грн
237,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (1)
250,03
Экономия: -13,94 грн
236,09 грн