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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл - Киев (103562) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
287,83
Экономия: -53,14 грн
234,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
258,85
Экономия: -20,80 грн
238,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
275,51
Экономия: -40,70 грн
234,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
265,56
Экономия: -28,83 грн
236,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
265,70
Экономия: -29,60 грн
236,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
259,70
Экономия: -24,03 грн
235,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (5)
267,55
Экономия: -29,89 грн
237,66 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
252,25
Экономия: -16,16 грн
236,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (1)
256,32
Экономия: -20,23 грн
236,09 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
Всего: упаковка (1)
290,69
Экономия: -53,32 грн
237,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (3)
271,04
Экономия: -33,47 грн
237,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
256,49
Экономия: -18,94 грн
237,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 65
Всего: упаковка (1)
256,66
Экономия: -19,08 грн
237,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
260,90
Экономия: -19,84 грн
241,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
255,62
Экономия: -20,49 грн
235,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
262,40
Экономия: -24,61 грн
237,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
245,15
Экономия: -11,56 грн
233,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
260,68
Экономия: -22,82 грн
237,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (1)
254,90
Экономия: -19,26 грн
235,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (2)
266,40
Экономия: -28,42 грн
237,98 грн