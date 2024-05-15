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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН ШАЛФЕЙ 30 мл - Днепр (Днепропетровск) (103562) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
234,16
Экономия: -13,43 грн
220,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
270,17
Экономия: -37,70 грн
232,47 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
251,70
Экономия: -19,99 грн
231,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
266,41
Экономия: -29,05 грн
237,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (9)
267,01
Экономия: -34,25 грн
232,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (2)
270,86
Экономия: -33,20 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (2)
287,66
Экономия: -52,04 грн
235,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
258,11
Экономия: -22,17 грн
235,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
263,87
Экономия: -26,01 грн
237,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
Всего: упаковка (1)
241,86
Экономия: -8,27 грн
233,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
256,38
Экономия: -18,59 грн
237,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
257,17
Экономия: -19,13 грн
238,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
258,40
Экономия: -25,45 грн
232,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
264,47
Экономия: -33,33 грн
231,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
Всего: упаковка (1)
266,57
Экономия: -29,94 грн
236,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
238,09
Экономия: -19,79 грн
218,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
Всего: упаковка (1)
288,05
Экономия: -50,68 грн
237,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Русовой Софии, 3
Всего: упаковка (5)
269,71
Экономия: -32,05 грн
237,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (1)
262,74
Экономия: -26,01 грн
236,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
270,48
Экономия: -35,67 грн
234,81 грн