К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Первомайский, м-н 1/2, 29 Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46 Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Лозовая, ул. Благовещенская, 13 Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Лозовая, м-н 2-й, 38 Всего: упаковка (3) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Лозовая, м-н 1-й, 28 Всего: упаковка (1) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Лозовая, м-н 1-й, 23 Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 27 Всего: упаковка (1) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Полтава, ул. Шевченко Тараса, 31 Всего: упаковка (8) 223,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Полтава, ул. Соборности, 64-Б Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Полтава, ул. Героев ОУН, 26 Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Полтава, ул. Великотырновская, 35/2 Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Зеньков, ул. Воздвиженская, 24 Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Юрьевка, ул. Центральная, 102-В Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Магдалиновка, ул. Центральная, 14 Всего: упаковка (1) 223,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Черкасское, ул. Лесная, 9-Б Всего: упаковка (1) 223,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Терновка, ул. Харьковская, 26 Всего: упаковка (7) 223,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 12 мин График работы Павлоград, ул. Независимости, 166 Всего: упаковка (6) 223,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Павлоград, ул. Центральная, 75 Всего: упаковка (3) 223,00 грн Забронировать

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Новомосковск, ул. Гетманская, 40-А Всего: упаковка (2) 223,00 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Новомосковск, ул. Сучкова, 36 Всего: упаковка (4) 223,00 грн Забронировать