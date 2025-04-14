Бадяга форте гель

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
41,02
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
42,21
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,24
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,68
Экономия при брони: -1,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,53
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,08
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,47
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,23
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
5.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,41
Экономия при брони: -2,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,73
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,99
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,37
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,20
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 20/321-Б
7.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,19
Экономия при брони: -5,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
38,80
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
40,36
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
8.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,32
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "БАДЯГА ФОРТЕ" 50 мл №1
Ботаника
39,17
Экономия при брони: -1,43 грн