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Гелик

Гелик

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
179,17
Экономия при брони: -6,38 грн
172,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
184,59
Экономия при брони: -12,79 грн
171,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
182,18
Экономия при брони: -9,83 грн
172,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
138,33 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 9
136.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
143,78
Экономия при брони: -9,14 грн
134,64 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
136.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
150,74
Экономия при брони: -10,09 грн
140,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
136.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
169,42
Экономия при брони: -8,10 грн
161,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
155.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
172,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Свободы, 22
156.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
186,63
Экономия при брони: -12,37 грн
174,26 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, ул. Спасателей, 67/76
174.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
138,39
Экономия при брони: -8,81 грн
129,58 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Ромны, ул. Руденко, 23
174.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
172,17
Экономия при брони: -7,07 грн
165,10 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Путивль, ул. Глуховская, 1
180.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
156,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
187.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
147,34
Экономия при брони: -11,26 грн
136,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
203.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,40
Экономия при брони: -30,70 грн
147,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 4/3
204.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
174,50
Экономия при брони: -26,80 грн
147,70 грн
Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
209.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,60
Экономия при брони: -30,90 грн
147,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 35-А
215.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
176,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
216.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
191,83
Экономия при брони: -11,44 грн
180,39 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 33
228.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
183,56
Экономия при брони: -13,21 грн
170,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Университетская, 29
233.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,93
Экономия при брони: -12,98 грн
165,95 грн
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