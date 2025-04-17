Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
179,17
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
184,59
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
182,18
Экономия при брони: -9,83 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
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Аптека низких цен
Конотоп, просп. Мира, 9
136.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
143,78
Экономия при брони: -9,14 грн
Аптека копейка
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
136.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
150,74
Экономия при брони: -10,09 грн
Аптека низких цен
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
136.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
169,42
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Макаров, ул. Хмельницкого Богдана, 64
155.3 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Шостка, ул. Свободы, 22
156.2 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
186,63
Экономия при брони: -12,37 грн
Аптека шар@
Ромны, ул. Спасателей, 67/76
174.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
138,39
Экономия при брони: -8,81 грн
Аптека копейка
Ромны, ул. Руденко, 23
174.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
172,17
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека
Путивль, ул. Глуховская, 1
180.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
187.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
147,34
Экономия при брони: -11,26 грн
Подорожник
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
203.7 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,40
Экономия при брони: -30,70 грн
Подорожник
Лубны, просп. Владимирский, 4/3
204.4 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
174,50
Экономия при брони: -26,80 грн
Авицена
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
209.8 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,60
Экономия при брони: -30,90 грн
Аптека оптовых цен
Попельня, ул. Героев Майдана, 35-А
215.5 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернобай, ул. Центральная, 81
216.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
191,83
Экономия при брони: -11,44 грн
Аптека копейка
Житомир, ул. Витрука, 33
228.9 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
183,56
Экономия при брони: -13,21 грн
Аптека низких цен
Черкассы, ул. Университетская, 29
233.6 км
ГЕЛИК 20 г №1
Мибе Украина
178,93
Экономия при брони: -12,98 грн