Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЗВЕЗДОЧКА" 8 г грибок - Харьков (82551) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
28,62
Экономия: -4,99 грн
23,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
22,75
Экономия: -3,52 грн
19,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
28,52
Экономия: -4,89 грн
23,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (10)
21,85
Экономия: -2,28 грн
19,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
27,12
Экономия: -3,53 грн
23,59 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
20,49
Экономия: -1,86 грн
18,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (1)
25,83
Экономия: -2,40 грн
23,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
22,65
Экономия: -3,38 грн
19,27 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
26,37
Экономия: -2,80 грн
23,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
25,74
Экономия: -2,31 грн
23,43 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (1)
13,53
Экономия: -0,49 грн
13,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (1)
26,91
Экономия: -3,32 грн
23,59 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 13
Всего: упаковка (1)
27,14
Экономия: -3,49 грн
23,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
20,56
Экономия: -1,91 грн
18,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
28,10
Экономия: -4,43 грн
23,67 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 46
Всего: упаковка (1)
26,64
Экономия: -3,05 грн
23,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
27,52
Экономия: -3,90 грн
23,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
20,63
Экономия: -2,04 грн
18,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
21,88
Экономия: -3,07 грн
18,81 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
Всего: упаковка (1)
22,66
Экономия: -2,87 грн
19,79 грн